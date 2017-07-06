Elektriğe zam kapıda!

El-Sen yazılı bir açıklamada bulunarak Kıb-Tek’in 15 milyon TL civarında bir borçlanmaya gideceği yönünde duyum aldıklarını belirterek, elektriğe yeni zammın kapıda olduğunu işaret etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), halkımızı uyarmaya devam ediyor. Sendikamızın aldığı duyuma göre KIB-TEK yönetimi bankalardan 15 milyon TL civarında bir borçlanmaya gitmeyi planlamaktadır. Bu duyumun doğru olması demek üretim maliyetlerine yeni borç faizi yüklenmesi demektir. Böyle bir gelişme halkımıza zam veya verilen hizmetlerin aksaması anlamına gelecektir.

Halkımız tükettiği elektriğin parasını ödemekte, pek çok esnaf ve iş adamı da borcunu ödemektedir. Devlet turizmi teşvik edeceğim diyerek turizm sektörüne TEŞVİK uygulamaktadır. Aradaki farkı da gününde Kuruma ödemesi gerekmektedir. Çünkü Kurum kendi üretimi için harcamalar yapmakta özel sektör AKSA'dan almak ve tüketicilere iletmek zorunda bırakıldığı elektriğin parasını AKSA'ya ödemektedir. Durum bu iken Kurumun devletten alacağı olan sadece teşvik miktarı 30 milyon TL'yi geçmiştir. Kamusal alandan olan alacağı ise gerekli mahsuplaşmadan sonra yaklaşık 120 Milyon TL civarındadır.

KIB-TEK'ten sorumlu bakan bu alacakların tahsili için parmağını kımıldatmamakta, Kurum yönetimi alacağının peşine düşeceğine borçlanma ile uğraşmaktadır. Bu gidiş iyiye bir gidiş değildir. Sendikamız bu bilgiyi ve olası sonuçlarını halkımızla paylaşırken, ÖZERK bir Kurum talebini bir kez daha yinelemektedir.