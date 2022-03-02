  • BIST 1.986,09
  • Altın 869.485
  • Dolar 14.0937
  • Euro 15.654
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Elektriğe Zam Otomatik Olarak Yapılacak

» »
Elektrik İnkişaf Yasası kapsamında yeni nizamname Resmi Gazete’de yayınlandı. Yeni karara göre artık elektrik zammı otomatik olarak yapılacak.
Elektriğe Zam Otomatik Olarak Yapılacak

Haber Kıbrıs haber sitesinin haberine göre Elektrik İnkişaf Yasası kapsamında yeni nizamname Resmi Gazete’de yayınlandı. Yeni karara göre artık elektrik zammı otomatik olarak yapılacak.

Karar kapsamında Teknecik Elektrik Santrali’ne gelen akaryakıt günlük akaryakıt fiyatı üzerinden sayaçlara yansıtılacak.

Öte yandan akaryakıt fiyatlarının döviz üzerinden satılması, dövizin yükselmesi ile birlikte elektriğin otomatik zamlanmasının önünü açıyor.

“1 Mart itibari ile zamlı tarife yürürlüğe girmişti…”

Maliye Bakanı Sunat Atun elektrik zammının 1 Mart itibari ile yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Açıklamaya göre 0-250 Kw arası kullanımlarda tarife ücreti 98 Kuruş olarak değişmezken, 251-500 KW arası kullanımlarda 2.70 TL, 501-750 Kw arası kullanımda 2.95 TL, 751-1000 Kw arası kullanımda 3,25 TL, 1001 Kw ve üzeri kullanımda ise 4 TL olarak belirlendi.

“Yeni uygulama tepki topladı”

Elektriğe yeni yapılan zammın arından “YDD” adı verilen sistemin yürürlüğe girmesi vatandaşların tepkisini topladı.

Vatandaşlar yapılan zamların şokunu atlatamamışken yeni uygulama yeni bir bilinmezin önünü açtı.

Birçok vatandaş hükümetin zam konusunda kolay yolu seçtiğine dikkat çekerek “Hükümet zam için memur atamanında ilerisine gitti; YDD sistemini devreye soktu” yorumlarında bulundu.

Yeni karar şöyle:

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Latif sert çıktı.. "Batırıp birleştirecekler"02 Mart 2022 Çarşamba 18:10
  • Kutlu Evren’in Huzurunda İş Birliği Protokolüne İmza Attılar02 Mart 2022 Çarşamba 17:36
  • Sucuoğlu, Manavgat Sanayici Ve İş Adamları Derneği’ni Kabul Etti02 Mart 2022 Çarşamba 17:35
  • Polis Piyasada Sahte Para Olduğu Uyarısında Bulundu02 Mart 2022 Çarşamba 17:18
  • KITSAB'ın Elektrik Zammı İle İlgili Basın Açıklaması02 Mart 2022 Çarşamba 17:12
  • TDP 13 Mart da başkanını seçecek.. Av. Mine Atlı'nın Başkanlık için tek aday olarak kurultaya gitmesi bekleniyor...02 Mart 2022 Çarşamba 16:55
  • Dikkat rüzgarın hızı 102 KM'ye kadar çıkacak!02 Mart 2022 Çarşamba 16:50
  • Erhürman: Belediyelerin batmış olmasını, belediye sayılarıyla açıklayamazsınız02 Mart 2022 Çarşamba 16:40
  • “130 Milyon Tl’lik İhaleye Çıktık… Bu Ayın Sonuna Doğru Tüm İlaçlar Gelecek”02 Mart 2022 Çarşamba 16:28
  • “Özel hayatın gizliliğini ihlal eden” Karaböcek 2 gün tutukluluk aldı02 Mart 2022 Çarşamba 16:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti