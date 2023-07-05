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Elektriğe zam tartışması...Paşa: Elektriğe yapılan zam mecburi ve kaçınılmazdı

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KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, KIB-TEK’in bir yıldır elektrik fiyatlarında zararına satış yaptığını ifade ederek, “Elektriğe yapılan zam mecburi ve kaçınılmazdı” dedi.
Elektriğe zam tartışması...Paşa: Elektriğe yapılan zam mecburi ve kaçınılmazdı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, elektrik ücretlerinde 1 Temmuz'dan itibaren yeni düzenleme gidilmesiyle ilgili Kıbrıs Postası’na konuştu.

 

“ELEKTRİK FİYATLARINA 1 YILDIR ZAM YAPILMAMIŞTI”

Elektrik fiyatlarına 1 TL zam gelmesine işaret eden Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, KIB-TEK’in elektrik fiyatlarına bir yıldır zam yapmadığını ve bu kadar uzun süre zam yapmayan hiçbir kurumun mevcut olmadığını ifade etti.

 

“KIB-TEK DÖVİZİN YÜKSELMESİ İLE KW BAŞINA 1 TL’YE YAKIN ZARAR ETMESİNE RAĞMEN ZAMMIN TAMAMINI VATANDAŞA YANSITMADI”

“KIB-TEK dövizin ve dünya genelinde akaryakıtın yükselmesi ile KW başına 1 TL’ye yakın zarar etti” diyen Hüseyin Paşa, kurumun vatandaşa bu zammın tamamını yansıtmadığının da altını çizdi.

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