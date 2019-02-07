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"Elektriğe zam yakında!"

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Nami: 8 aydır zam yapılmadı yakında bekliyoruz
"Elektriğe zam yakında!"

Ekonomi ve Ennerji Bakanı Özdil Nami elektriğe yakın bir zamanda zam yapılmasının beklendiğini söyledi.

Genç TV'de bir programa katılan Nami, son 8 aydır elektriğe zam yapılmadığını ancak yakın bir zamanda zam beklediklerini ifade etti.

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