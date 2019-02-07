"Elektriğe zam yakında!"

Ekonomi ve Ennerji Bakanı Özdil Nami elektriğe yakın bir zamanda zam yapılmasının beklendiğini söyledi.
Genç TV'de bir programa katılan Nami, son 8 aydır elektriğe zam yapılmadığını ancak yakın bir zamanda zam beklediklerini ifade etti.
Ekonomi ve Ennerji Bakanı Özdil Nami elektriğe yakın bir zamanda zam yapılmasının beklendiğini söyledi.
Genç TV'de bir programa katılan Nami, son 8 aydır elektriğe zam yapılmadığını ancak yakın bir zamanda zam beklediklerini ifade etti.
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