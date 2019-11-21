Elektriğinin kesileceğini öğrenince elektrik panosunu baltayla parçaladı

Erzurum’da borcunu ödemeyen adam, elektriğini kesmeye giden ekiplerin gözü önünde elektrik panosunu baltayla parçaladı.
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) görevlileri, Hınıs ilçesine bağlı Yelpiz köyüne bir yıldır 2 bin 106 lira borcunu ödemeyen H.A.’nın elektriğini kesmeye gitti.
Elektriğinin kesilmesine tepki gösteren ve ekipleri engellemeye çalışan ev sahibi, baltayla duvara asılı panoyu parçaladı. Fakat görevliler, yine de eve girerek elektrik akımını kesti.
Ayrıca görevliler söz konusu abone hakkında ‘kamu malına zarar vermek’ suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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