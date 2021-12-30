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Elektrik Akımına Kapılarak Öldü

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Elektrik Akımına Kapılarak Öldü

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

30.12.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun birinci kilometresi
üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde, projektör montesi yapmakta olan Meles HAİLEU (E-28),  elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanmıştır.

Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Yürütlen soruşturma kapsamında olayda ihmali görülen G.H.(E-40) tutuklanmış olup,
soruşturma devam etmektedir.

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