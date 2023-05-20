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Elektrik akımına kapıldı, yaralandı

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Elektrik akımına kapıldı, yaralandı
Elektrik akımına kapıldı, yaralandı

Haspolat'ta bugün saat 13:45’te, meydana gelen iş kazasında 63 yaşındaki Ahmet Yumuşak elektrik akımına kapıldı.

Haspolat'ta bugün saat 13:45’te, faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde, Ahmet Yumuşak (E-63), kullanımındaki RK 979 plakalı kamyon içerisindeki yükü boşaltmak için kamyon kasasını yukarı kaldırdığı sırada, kamyon kasasının elektrik tellerine temas edip tellerin koparak kamyon üzerine düşmesi neticesinde yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu kamyon tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay sonucu, elektrik akımına kapılan araç şoförü Ahmet Yumuşak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

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