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Elektrik Arızaları Karşılıklı Alış Verişi Devreye Koydu

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KKTC ve Güney Kıbrıs’ta son günlerde yaşanan elektrik arızalarının, Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesindeki bir uygulama olan karşılıklı elektrik akımı alış verişini devreye koyduğu belirtildi.
Elektrik Arızaları Karşılıklı Alış Verişi Devreye Koydu

KKTC ve Güney Kıbrıs’ta son günlerde yaşanan elektrik arızalarının, Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesindeki bir uygulama olan karşılıklı elektrik akımı alış verişini devreye koyduğu belirtildi.


Alithia gazetesi, KKTC ve Güney Kıbrıs’ta son günlerde yaşanan elektrik arızaları sonrasında karşılıklı elektrik enerjisi alışverişi yapıldığını yazdı.


Gazete, pazartesi günü KKTC’de gerçekleşen arıza sonrasında Güney’den, salı günü ise Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen arıza sebebiyle KKTC’den elektrik akımı alışverişi olduğunu belirtti.


KKTC ile Güney Kıbrıs şebekelerinin “birbirine bağlı ve uyumlu olduğunu ve bir arıza durumunda elektrik aktarımının otomatik olarak gerçekleştiğini” vurgulayan gazete, karşılıklı ödemelerin ise elektrik akımı şeklinde yapılmasından ötürü herhangi bir ödeme sorununun da ortaya çıkmadığını yazdı.


Gazete, KKTC’de yaşanan arıza ve Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın KKTC basınına konuya ilişkin yaptığı açıklamaya da yer verdi.

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