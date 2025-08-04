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Elektrik borçlarının ödenmesi için son gün 6 Ağustos

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Temmuz 2025 dönemi ve öncesine ait ödenmemiş elektrik faturalarının son ödeme tarihinin 6 Ağustos olduğunu açıkladı.
Elektrik borçlarının ödenmesi için son gün 6 Ağustos

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Temmuz 2025 dönemi ve öncesine ait ödenmemiş elektrik faturalarının son ödeme tarihinin 6 Ağustos olduğunu açıkladı.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, son ödeme tarihi dolmuş, Temmuz 2025 dönemi ve öncesine ait ödenmemiş 675 TL üzeri borcu bulunanlarla yasal sözleşmeler ve taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektrik enerjisi pazartesi günü kesilecek.

Açıklamada, abonelerin mağdur olmaması adına gerekli ödemeleri yapmaları istendi.

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