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Elektrik borcu olan ve son ödeme tarihi dolan abonelerin elektriği bugün kesilecek

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KIB-TEK, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan abonelerin elektriğinin bugün kesileceğini duyurdu.
Elektrik borcu olan ve son ödeme tarihi dolan abonelerin elektriği bugün kesilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan abonelerin elektriğinin bugün (6 Mart 2023) kesileceğini açıkladı.

KIB-TEK Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “KIB-TEK, alacaklarının tahsili konusunda, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerimizin elektrik enerjileri 6 Mart 2023 Pazartesi günü kesilecektir. Abonelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli ödemelerini yapmalarını önemle rica ederiz” denildi.

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