Elektrik borcu tartışması? Sayaç kimin? Ekonomi ve Enerji Bakanlığı açıkladı!

İşte açıklama;

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın, tüketici kurumlarının bölgelere göre Elektrik Kurumu'na borçları ile ilgili verdiği bilgiler yanlış anlaşılmaya sebep olmuştur.

Adres sebebiyle borç Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne ait gibi algılanmıştır. Borcu olan su motoru DAÜ kampüsü içerisinde olup, mevcut borç Gazimağusa Belediyesi'ne aittir. Yapılan incelemelerde mevcut su motorunun ve borcun Gazimağusa Belediyesi'ne ait olduğu ortaya çıkmıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin kuruma herhangi bir borcu yoktur. Kamuoyuna duyurulur.

KKTC Başbakan Yardımcılığı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı