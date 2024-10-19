Trafik Kazası: Güzelyurt-Akçay Anayolu'nda Elektrik Direğine Çarpan Araç, Bahçe Duvarına Da Çarparak Durdurdu

19.10.2024 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Güzelyurt-Akçay Anayolu üzerinde Aydın Zeytinyağı Fabrikası önünde, Zahide BEZUG (K-30) yönetimindeki JP 270 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkmış ve banket dışında bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra yoluna devam ederek, yine yolun sol kısmında bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.