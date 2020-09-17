  • BIST 1.103
  • Altın 470,195
  • Dolar 7,5352
  • Euro 8,8890
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPilli:2408 test, 11 pozitif vaka: 2 hasta yoğun bakımda

Elektrik direğine takılan peçeli baykuş yaralı kurtarıldı

» »
Elektrik direğine takılan peçeli baykuş yaralı kurtarıldı
Elektrik direğine takılan peçeli baykuş yaralı kurtarıldı

İskele-Topçuköy yolu üzerindeki elektrik direğine takılması sonucu yaralanan baykuş,

DETAY SOSYAL MEDYA

İskele Belediyesi ve KIB-TEK İskele Bölge Amirliği’nin başarılı operasyonu sonucu kurtarıldı. Ayağından yaralı olarak kurtarılan baykuş güvenceye alındıktan sonra 1190 Yaban Hayat Destek Hattını arayan İskele Belediyesi tarafından DoğaPark yetkililerine teslim edildi.

İskele Belediyesi, ‘elektrik direğine sıkışmış bir baykuş var’ ihbarı üzerine vakit kaybetmeden harekete geçti. Durumu KIB-TEK İskele Bölge Amirliği ile paylaşan İskele Belediyesi, elektrik direğine sıkışan baykuş için operasyon başlattı. KIB-TEK İskele Bölge amirliğinde görevli personeller Mehmet Kocamanyigit ve Mulla Gül'ün kısa sürede olay yerine gelerek elektrik direğine çıkması sonucu bulunduğu yerden kurtarılan baykuşun, sıkıştığı için hareket edemediği ve kurtulmak için ayağını zorlarken yaralandığı anlaşıldı.

PEÇELİ BAYKUŞ, DOĞAPARK YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLDİ

Yaralı olarak kurtarılan baykuş, 1190 Yaban Hayat Destek Hattını araması sonucu İskele Belediyesi personeli Ebru Kırmızı tarafından DoğaPark yetkililerine teslim edildi.

Baykuşun durumunu kontrol ederek teslim alan yaban hayat kurtarma ve rehabilitasyon uzmanı Ulaş Şeherlioğlu, ayağından ciddi şekilde yaralanan baykuşun, eski sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

119641142_3230977040343520_9013942274118435523_o.png119722370_3230977683676789_8811695516720355370_o.jpg119786167_3230984023676155_8238590917677778325_n.png119634002_3230984303676127_8140521090317200337_n.png---

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geçitköy barajı'nda su azalıyor! Bölgesel kesintiler sürüyor06 Eylül 2020 Pazar 17:58
  • İskele Boğaz'ına LAĞIM akıyor! Daire bakıyor!03 Eylül 2020 Perşembe 15:00
  • İskele Karpaz Anayolunda Kaza31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:48
  • Dikkat! İskele ve köylerine 2 gün su verilemeyecek31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:13
  • Boş Arazi'deki Araçların Akü'lerin Çaldılar27 Ağustos 2020 Perşembe 12:37
  • İskele Kaymakamlığı Covıd-19 gündemli bilgilendirme toplantısı yaptı26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:49
  • İskele Kalecik’te belgelenen kıyı yağması mahkemelik oluyor!26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:00
  • İskele Kalecik’te kıyı yağması belgelendi!25 Ağustos 2020 Salı 15:29
  • 8 Covid-19 vakası daha çıktı! 45 yatağın 30’u doldu22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:23
  • Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Başkanı Adil Bey Oldu20 Ağustos 2020 Perşembe 09:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti