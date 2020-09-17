Elektrik direğine takılan peçeli baykuş yaralı kurtarıldı

İskele-Topçuköy yolu üzerindeki elektrik direğine takılması sonucu yaralanan baykuş,

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İskele Belediyesi ve KIB-TEK İskele Bölge Amirliği’nin başarılı operasyonu sonucu kurtarıldı. Ayağından yaralı olarak kurtarılan baykuş güvenceye alındıktan sonra 1190 Yaban Hayat Destek Hattını arayan İskele Belediyesi tarafından DoğaPark yetkililerine teslim edildi.

İskele Belediyesi, ‘elektrik direğine sıkışmış bir baykuş var’ ihbarı üzerine vakit kaybetmeden harekete geçti. Durumu KIB-TEK İskele Bölge Amirliği ile paylaşan İskele Belediyesi, elektrik direğine sıkışan baykuş için operasyon başlattı. KIB-TEK İskele Bölge amirliğinde görevli personeller Mehmet Kocamanyigit ve Mulla Gül'ün kısa sürede olay yerine gelerek elektrik direğine çıkması sonucu bulunduğu yerden kurtarılan baykuşun, sıkıştığı için hareket edemediği ve kurtulmak için ayağını zorlarken yaralandığı anlaşıldı.

PEÇELİ BAYKUŞ, DOĞAPARK YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLDİ

Yaralı olarak kurtarılan baykuş, 1190 Yaban Hayat Destek Hattını araması sonucu İskele Belediyesi personeli Ebru Kırmızı tarafından DoğaPark yetkililerine teslim edildi.

Baykuşun durumunu kontrol ederek teslim alan yaban hayat kurtarma ve rehabilitasyon uzmanı Ulaş Şeherlioğlu, ayağından ciddi şekilde yaralanan baykuşun, eski sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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