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Elektrik Direklerindeki Kabloları Keserken Polise Yakalandılar!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Elektrik Direklerindeki Kabloları Keserken Polise Yakalandılar!

24.12.2022 tarihinde, saat 19:40 sıralarında, Çayırova’da Valya Mevkiinde, F.E.(E-40), H.E.(E-36) ve A.C.Ç.(E-27), elektrik direkleri arasında bulunan 300 metre uzunluğundaki havai bakır kablolarını demir kesme makası kesip hasara uğrattıkları esnada polis tarafından suçüstü tespit edilmişlerdir.

 

            Zanlı A.C.Ç.(E-27) polis tarafından suçüstü tutuklanırken, olay yerinden koşarak kaçan F.E.(E-40) ve H.E.(E-36) ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir. 

 

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