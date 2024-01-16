Elektrik, et , süt , balık , sigara derken bir zam da tütüne geldi.
Old Holborn marka tütünler bugünden zamlandı.
Buna göre:
Old Holborn 50 Gramlık tütün 104 TL
Old Holborn 25 Gramlık tütün 54 TL
Amber Leaf 50 Hramlık tütün ise 96 TL oldu.
Elektrik, et , süt , balık , sigara derken bir zam da tütüne geldi.
Old Holborn marka tütünler bugünden zamlandı.
Buna göre:
Old Holborn 50 Gramlık tütün 104 TL
Old Holborn 25 Gramlık tütün 54 TL
Amber Leaf 50 Hramlık tütün ise 96 TL oldu.
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