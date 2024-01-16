  • BIST 8029.91
  • Altın 1982.847
  • Dolar 30.0982
  • Euro 32.8948
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAUluslararası Ceza Mahkemesi Gazze’de gazetecilere yönelik saldırıları soruşturacak

Elektrik, et , süt , balık , sigara derken bir zam da tütüne geldi

» »
Elektrik, et , süt , balık , sigara derken bir zam da tütüne geldi.
Elektrik, et , süt , balık , sigara derken bir zam da tütüne geldi

Elektrik, et , süt , balık , sigara derken bir zam da tütüne geldi.

Old Holborn marka tütünler bugünden zamlandı.

Buna göre:

Old Holborn 50 Gramlık tütün 104 TL

Old Holborn 25 Gramlık tütün 54 TL

Amber Leaf 50 Hramlık tütün ise 96 TL oldu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aksa’nın Kalecik’e kurduğu makinenin 1999 model olduğu ortaya çıktı15 Ocak 2024 Pazartesi 17:23
  • Gardiyanoğlu: Ücret farklılaştırma çalışması masada15 Ocak 2024 Pazartesi 17:12
  • Helin etkinliklerle anılacak...15 Ocak 2024 Pazartesi 16:52
  • Özür dileyerek duyurdular... O bölgeler 2 saat elektriksiz kalacak...15 Ocak 2024 Pazartesi 16:52
  • Meteoroloji uyardı: Yarın ve çarşamba sağanak bekleniyor15 Ocak 2024 Pazartesi 16:37
  • İki kaçak daha yakalandı... Cezaevi'ne gönderildiler...15 Ocak 2024 Pazartesi 16:23
  • Ülkede 9 aydır uyuşturucu sattıkları tespit edildi!15 Ocak 2024 Pazartesi 15:39
  • Özersay Arıklı ve Meclis Başkanlığı aleyhine Başsavcılığa suç ihbarında bulunduklarını açıkladı15 Ocak 2024 Pazartesi 15:37
  • Rogers: Ülkeye gelen öğrenciler kayıt altında olmalı15 Ocak 2024 Pazartesi 15:19
  • Özuslu sordu, Arıklı yanıtladı: Mal beyanında bulundum15 Ocak 2024 Pazartesi 14:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti