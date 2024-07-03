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Elektrik faturaları tepki çekti: Maaş zamlarının acısı çıkacak

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Levent Özadam, yüksek elektrik faturalarının ana sebebinin AKSA olduğunu belirtti. Toplumun sessizliğinin zamları artırdığını vurgulayan Özadam, elektrik zamlarının tüm ürün fiyatlarına yansıyacağını ve maaş zamlarının etkisini azaltacağını ifade etti.
Elektrik faturaları tepki çekti: Maaş zamlarının acısı çıkacak

Dün sabahın erken saatlerinde elektrik faturalarının gönderilmesiyle sosyal medyada büyük bir tepki dalgası oluştu. Levent Özadam, konuyu yazdığı köşe yazısında değerlendirdi.

"AKSA ELEKTRİĞİN PAHALI OLMASININ ANA SEBEBİ"

Levent Özadam, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın iki gün önceki "AKSA olmasa elektrik daha pahalı olurdu" açıklamasını eleştirerek, "Doğrusu pahalı elektriğin gerçek nedeni AKSA’nın ta kendisidir. Alım garantisi şartları yerine getirilince sonuç bu oldu. Üstelik AKSA daha önce TL fatura gönderirken, şimdi Dolar cinsinden fatura göndermeye başladı. Bu da faturaların artmasına neden oldu" dedi.

“ELEKTRİK KULLANIMI LÜKS BİR İHTİYAÇ DEĞİLDİR”

Özadam, “Elektrik kullanımı lüks bir ihtiyaç değildir. Ancak toplum sessiz kalınca bu durum ortaya çıkıyor. Şikayet yoksa zam var" şeklinde konuştu.

"TOPLUM SESSİZ KALDIKÇA ZAMLAR GELMEYE DEVAM EDECEK"

Ay sonunda elektriğe zam geleceği iddialarını değerlendiren Özadam, "Kurum yalanladı ama büyük ihtimalle ay sonunda yüzde 13 zam gelecek. Toplum olarak sorgulama geleneğimiz yok. Birkaç gün şikayet ediyoruz, sonra unutulup gidiyor. Yeni bir zam gelene kadar" dedi.

"GELİR UÇURUMU BÜYÜYOR, TATİL MASRAFLARI ARTIYOR"

Özadam, ülkede iki kesim arasındaki gelir uçurumunun her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "Kamuda çalışanların elektrik faturası ne kadar yüksek gelse de ödeme güçleri var. Tatil modundayız, dört kişilik bir ailenin bir haftalık tatili en az 100 Bin Türk Lirası. Sosyal medyadaki lüks tatil paylaşımlarına bakın" dedi.

"ELEKTRİK ZAMLARI ÜRÜN FİYATLARINA YANSIYACAK"

Elektrik zamlarının tüm ürünlere yansıyacağını belirten Özadam, "Faturalar çarptı ama daha durun, zamlar tüm ürünlere yansıyacak. Asıl çarpmayı o zaman göreceğiz. Maaş zamlarının acısı çıkacak. Dört kişilik bir ailenin rakı-balık sevdası en az 5 Bin TL’den başlıyor. 3 Bin TL’lik faturaya isyan ederken, ayın sadece bir günü mide keyfi için ödenen 5 Bin TL’lik faturayı görmezden geliyoruz. Bu büyük bir çelişki" ifadelerini kullandı.

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