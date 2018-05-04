“Elektrik faturalarını ödemeyin”

Cesaretin Bedeli 5 TL! - Kudret Özersay (4 Aralik 2013)

1- Zamlı elektrik faturalarını ödemeyip hükümete kendi borcunu ödemeye başlaması için ve borcunu uzun süredir ödemeyen ayrıcalıklı kesimlere ödetmeye başlaması için baskı yapalım diyoruz.

"Zam tamamen kalksın ve ne isterse olsun" da demiyoruz! Önce kamu kurumlarının ve ayrıcalıklı kesimlerin borcunu yapılandır, hesabını yeniden yap, yani adil ol, o zaman biz de elimizi taşın altına koyalım diyoruz. Yani sen borcunu ödemeye başlarsan bugün gerekli olan zam yeniden hesaplanır ve biz de fedakarlık yaparız. Ama sen borcunu ödemeye başlamadan, ayrıcalıklı kesimlere ödetmeye başlamadan, biz de ödemeyiz diyoruz.



2- Peki zamlı elektrik faturalarını ödemezsek ne olur? Yani CESARETİN BEDELİ ne olur? İşte cevabı:

a- Bu gibi hallerde en fazla korkulan şey, gelecek olan FAİZ'dir. Bakın nasıl bir faiz ile karşı karşıya kalırsınız: Diyelim ki 150 TL aylık fatura mikatrınız (benim ortalma bu kadar). 20 Kasım'da sayacınız okundu ve 20 Aralık da son ödeme tarihi. 20 Aralık gelip de ödemediğinizde maruz kalacağınız faiz oranı 4,5 TL. yani 5 TL bile değil!!!. Diyelim ki Hükümet buna rağmen geri adım atıp da borcunu ödemeye ve ayrıcalıklı kesimlere ödetmeye başlamadı ve siz de faturanızı ödememeye devam ettiniz. Gelin birlikte bakalım: Bu kez 20 Aralık'ta sayacınız yeniden okundu ve ikinci faturanız da 150 TL olarak geldi (tabi üzerinde önceki borcunuz da yazacak). ve 20 Ocak tarihi geldiğinde, yani ikinci fatura için son ödeme tarihi geldiğinde faturanızı ödemezseniz ne kadar faiz gelir? Bu kez esas borcunuza %4,5 faiz gelir. Yani, 150+150=300 esas borcunuzdur. 300X%4,5=13.5TL. Bir de önceki aydan 4,5 TL fazi borcunuz vardı, onu da ekleyin. Etti mi 18TL! Evet iki aylık gecikme, ya da fatura ödememe halinde vereceğiniz faiz 18,5 TL. %30'luk zamma tepki koymak için iki ayda ödeyeceğiniz bedel bu. Bu kadarlık cesaret gösteremeyecek miyiz?

b- "Evet Kudret Hoca ama faiz çok az da olsa, elektriğimizi keserlersa bu kışta ne yaparız" diye hayıflananlarınızı duyabiliyorum. Peki o zaman bu elektrik akımı ne zaman kesilir, ona bakalım. Hem Lefkoşa hem de Mağusa Kıb-Tek yetkilileri ile görüştüm. Kesme işlemi konutlar için normalde bir konut için gerekli depozit parası esas alınarak, iş yerleri için de iş yerleri için gerekli depozit miktarı esas alınarak yapılıyor. birisi 469 TL, diğeri ise 674 TL. Bunun ortalaması 500 kabul edilip, borcu 500TL'yi aşanlar takibe alınıyor ve kesilme riski başlıyor. Belirli bir bölgeye bu maksatla gidildiğinde, yani sıra sizin konutunuzun bulunduğu bölgeye geldiğinde kesilme riski de size gelmiş oluyor. Yukarıda verdiğim örnekte (yani benim ev), kesilme tehlikesi 3 AY SONRA gündeme geliyor! Kaldı ki El-Sen Başkanı Cesurer, geçen hafta bir TV programında, devlet borcunu ödemez, gerekli adımları atmaz ise biz de tepki koyan vatandaşın elektriğini kesecek değiliz anlamında açıklamalar yaptı. Bu kadar zamandır MİLYONLUK borcu olanlara elektriği kesmeyenler, siz SIRF BU KURUMUN BORCU TOPLANSIN VE KURUM KURTARILSIN diye tepki koydunuz diye elektriğinizi kesebilecek mi? Hade bakalım, hodri meydan! Benim sıram, Şubat gibi gelecek, beklerim, buyursunlar gelsinler.



3- Gelin GERÇEKÇİ bir değerlendirme yapalım: Biz çok geniş katılımla SADECE BİR AY için zamlı faturaları ÖDEMEME yoluna gidersek ödemek zorunda kalacağımız faiz sadece 5-10 TL'dir. Elektriğimizin kesilmesi de SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. SADECE BİR AY içinde, katılım geniş olursa, Hükümet adım atmak zorunda kalacaktır. Ne adımı? "Zammı geri alma adımı mı?", hayır "borcunu ödemeye başlama ve zammı yeniden ve ADİL şekilde hesaplama adımı".



Yani? Yanisi şu: CESARETİN BEDELİ 5TL.

BEN varım, ya SEN?