Elektrik Fiyatlarında İndirime Gidildi

Bakanlar Kurulu, vatandaşın yoğun tepkisi sonrası elektrik birim fiyatlarında indirime gitti.
Başbakan Faiz Sucuoğlu, elektrikte indirime gidileceğini açıkladı.
Yeni rakamlar şöyle:
0 – 250 birim: 0,98 TL
250 – 500 birim: 2,70 TL’den 1,70 TL’ye
501 – 750 birim: 2, 95 den 2 TL’ye
750 - 1000 birim: 3,25 TL’den 2,25 TL’ye
Öte yandan tüm sektörlerin elektrik birim fiyatlarının ise 2,70 TL’den 1,70 TL’ye düşürüldüğünü de belirten Başbakan Sucuoğlu, “Eğer otomatik ödemeler yapılmışsa, mahsuplaşılacak” dedi.
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