Elektrik kablo projesindeki son engel ortadan kalktı

A-AA+

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında elektrik kablosu döşenmesi projesiyle ilgili son prosedürel engelinin ortadan kalktığı, Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü (ADMİE) tarafından projeyi üstlenen yapılması öngörülen ödeneğin dün akşamüzeri onaylandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi haberi “ADMİE Elektrik Bağlantısı İçin İlk 550 Milyonu Alacak” başlığıyla verdi.

Haberde, Rum Enerji Düzenleme Kurumu (RAEK) ile Yunanistan Enerji, Atıklar ve Sular Düzenleme Kurumu (RAAEİ) arasında dün gerçekleştirilen telekonferans sonrasında, ADMİE’nin 2024-25 yılları için öngörülen 550 milyon euroluk “geri kazanılabilir gider” kaleminin onaylandığı belirtildi. Haberde, ADMİE’nin, deniz altı kablo projesi üstlenici şirketi Nexans’a “tam ilerleme izni” vermesinin eklendiği de yer aldı.

Giderin 35 yıl içerisinde geri kazanılacağı kaydedilen haberde, bunun için özel bir formül üretildiği, ADMİE’nin 2025 sonu veya 2026 başında geri dönüş almaya başlayacağı 2029 yılına kadar ise Güney Kıbrıs’tan 125 milyon euroluk miktarın tahsil edileceği ifade edildi.

Paranın Güney Kıbrıs’taki bir fondan karşılanacağı, masrafın elektrik enerjisi kullanılmaya başlayınca tüketicilerin faturalarına yansıtılacağını da belirtildi.