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Elektrik Kesintileri Uyarısı Geldi

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El’Sen’den “arıza tamiratlarını süresiz durdurma” uyarısı!
Elektrik Kesintileri Uyarısı Geldi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), yazılı açıklama yaparak, hükümet tarafından taleplerine cevap gelmemesi durumunda arıza tamiratlarını süresiz olarak durduracaklarını açıkladı.

El-Sen tarafından yapapılan açıklamada, “Hükümetin peşkeş girişimine tepkimizin 7. günü sendikamızın son uyarısı, 6 Nisan Perşembe günü olacaktır. Geleceğimizi satarsanız bu halk gerçek suçlunun siz olduğunu tüm detayları ile öğrenecektir” ifadelerine yer verildi.

"GELECEĞİMİZ SATILIK DEĞİL"

“Geleceğimiz satılık değil! Halkımızın, hükümetin bu girişimini durdurmamıza verdiği destek bizim için çok kıymetlidir. Bu gelecek hepimizin” denilen açıklamada, konuyla ilgili şu ifadeler kaydedildi:

“Hükümetin Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Aksa adlı şirkete yeni imtiyaz verme kararlılığı, halk tarafından ciddi bir biçimde eleştiriye maruz kalmakta. Tasarının etkileri aynı günden başlayıp uzun bir süre bu halkın mağduriyetine sebep olacak niteliktedir. Sendika üyelerimiz bu tasarıdaki değişikliklerden sonra herhangi bir arıza durumunda müdahale etmeyecektir. Ancak hükümet haklı bu tasarıdan oluşacakların bilincinde olması ve masaya yanaşmayıp asılsız suçlama ve tehditlerle sendikamızı hedef alması bizi haklı davamızdan alıkoyamayacaktır. Bu değişiklik yasalaşırsa,  herhangi bir arıza durumunda ekiplerimiz sadece can ve mal güvenliğini korumak için arızayı emniyete alıp tamiri için hükûmet geri adım atana kadar müdahale etmeycektir. Bu da çok ciddi kesintiler, karanlıklar demektir. Mevcut hükümet, tüm karanlıkların sorumlusudur.”

"GÖRÜLME TALEBİMİZ CEVAP BULMAZSA ARIZA TAMİRATLARINI SÜRESİZ DURDURACAĞIZ"

Açıklamada ayrıca, “Eğer günlerdir süren görüşme talebimizi dinlemeyecek ve görüşmeden kaçmaya devam edeceklerse, 5 Nisan Perşembe gününden sonra, 8’inci günümüzde aktif olarak yürüttüğümüz arıza tamiratlarını süresiz olarak durduracağız. Sendikamızın tek derdi, halkımızı sömürmeye dayalı bu tasarıya imtiyaz vermemektir” ifadelerine de yer verildi.

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