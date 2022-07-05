Elektrik kesintilerine tepkiler gelmeye devam ediyor

Elektriklerin sürekli olarak kesilmesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, "Her şey kapkaççı sermayedarların daha fazla kâr etmesi için planlı, programlı bir sürecin parçası..." ded

Elektriklerin sürekli olarak kesilmesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, "Her şey kapkaççı sermayedarların daha fazla kâr etmesi için planlı, programlı bir sürecin parçası..." dedi.

Açıklama şu şekilde:

“Yaşananlar beceriksiz yöneticilerinin hataları sonucunda yaşanmıyor. Her şey kapkaççı sermayedarların daha fazla kâr etmesi için planlı, programlı bir sürecin parçası... Öfke ile, çığırtkanlıkla, kuru gürültü ile yaşananları değiştiremeyiz. Üstelik kurtuluşun yolu kurtarılmaktan değil, sorumluluk almaktan geçiyor. Anlamaya, bilmeye, öğrenmeye ve çözümlemeye lüks olarak baktığımız sürece; kurtarıcıyım diyenler bizim öfkemizi kendi çıkarları için manipüle edecekler.

Elektrik kesiliyorsa AKSA için, benzin pahalıysa Hacıali için, eğitim paralıysa Serhat için, sağlık dökülüyorsa Suat için... Boşuna "çözümle çözülecek" hayali kurmayalım. Sınıfın sorununu sınıf çözer... Sermayeyi karşısına almaya cesaret edemeyenler, hiçbir şeyi değiştiremez... Sermaye sınıfına karşı emekçiler sınıfı...”