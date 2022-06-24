  • BIST 2.554,08
  • Altın 990.769
  • Dolar 16.8373
  • Euro 17.7625
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

Elektrik kesintilerinin nedenini yakıtın bitecek olması mı?

» »
KIB-TEK eski asbaşkanlarından Yusuf Avcıoğlu, dönüşümlü elektrik kesintilerinin santral kapasitesinin yetersiz olmasından değil, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki mevcut yakıtın Pazar günü bitecek olmasından kaynaklandığını ifade etti.
Elektrik kesintilerinin nedenini yakıtın bitecek olması mı?

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun ( KIB-TEK) eski asbaşkanlarından Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, dönüşümlü elektrik kesintilerinin santral kapasitesinin yetersiz olmasından değil, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki mevcut yakıtın Pazar günü bitecek olmasından kaynaklandığını söyledi.

Avcıoğlu, “Bugün bunların yaşanacağını 14 Nisan 2022'de söylemiştim, dolayısıyla tüm bunlar hükümet eliyle, bile isteye bu halka yaşatılıyor” ifadelerini kullandı.

 

“Bakan ölü taklidi yapmaya devam ediyor"

Ortada iki iddianın olduğunu söyleyen Avcıoğlu, şöyle devam etti:

“Bir, 750$/ton fiyat ile sözde yüzde 1 kükürt oranlı ama limit dışı fuel oil alınacağı, iki ise 1,350$/ton fiyat ile yüzde 0.5 kükürt oranlı fuel oil alınacağı yönünde... Özetle biri kalitesiz diğeri pahalı yakıt alınacağı iddia ediliyor, hal böyle iken ilgili bakan ise ölü taklidi yapmaya devam ediyor...”

Avcıoğlu, 16 Haziran tarihine işaret ederek, “Maliye Bakanı Sunat Atun, yakıt tedariki konusunda TPIC’le anlaşma imzalandığını da belirterek, “bu şekilde hem arz güvenliğimiz sağlanacak hem de elektrik fiyatında istikrar imkanı oluşacaktır” dedi” ifadelerini kullandı.

Avcıoğlu, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

 

“Bu mu sizin bahsettiğiniz arz güvenliği? Bu mu sizin bahsettiğiniz istikrar? Diğer yandan sorulması gereken bir takım sorular da var:
TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesinin süresi nedir?
TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesinde yakıt fiyatı nedir?
TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesinde navlun fiyatı nedir?
TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesinde yakıt spesifikasyonları nedir?
TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesinde de, Yakıt Spesifikasyonları çerçevesinde, İhalelerde olduğu gibi her sevkiyatta yakıt analizi yapılacak mı?
TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesi ile alınacak yakıtın limit-dışı gelmesi durumunda, İhalelerde olduğu gibi ceza uygulanacak mı?
TPIC'in ilgili Yakıtı temin edebilmek için, yakıt spesifikasyonlarında değişiklik (Limitlerin Düşürülmesinin) talep edildiği iddiaları doğru mudur?
Yakıt Spesifikasyonlarının düşürülmesi halinde, halkı zehirlemenize izin vermeyip, dava dosyalayacağımızın farkında mısınız?”
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fuat Oktay adadan ayrılıyor24 Haziran 2022 Cuma 16:54
  • Başbakanlık'tan acil çağrı!24 Haziran 2022 Cuma 16:49
  • Cahitoğlu: Mersinlik bölgesinde iş makinaları ve su tankerlerine ihtiyaç var24 Haziran 2022 Cuma 16:45
  • Kürşat: Gayri meşru hükümet, Anayasa'ya aykırı kararlar almaya devam ediyor24 Haziran 2022 Cuma 16:43
  • CTP bugün geçen iki yasayı Anayasa Mahkemesine taşıyor24 Haziran 2022 Cuma 16:11
  • Yangın Altınova bölgesinde yeniden alevlendi24 Haziran 2022 Cuma 15:47
  • Tarım Bakanı Oğuz'dan açıklama!24 Haziran 2022 Cuma 15:41
  • Ağıllar’da yeniden alevlenen yangına havadan müdahale sürüyor24 Haziran 2022 Cuma 15:39
  • Süt Bedelleri Ödendi24 Haziran 2022 Cuma 15:34
  • Muhalefet şiddetle karşı çıkmıştı: Tasarı Meclis'ten geçti24 Haziran 2022 Cuma 15:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti