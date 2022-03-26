Elektrik kesintisi!

KIB-TEK, bugün ada genelinde meydana gelecek olan elektrik kesintilerinin bölgelerini ve saatlerini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan yazılı açıklamada, bugün ada genelinde yatırım eksikliği ile üretim yetersizliğinden kaynaklanan 1 buçuk saatlik elektrik kesintilerinin meydana geleceği duyuruldu.

Açıklamada elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgeler şöyle sıralandı:

LEFKOŞA BÖLGESİ

17.00-18.30

Atleks Sanverler Ortaokulu ve Civarı, Şht. Mustafa Ruso Caddesi Civarı (Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri arası bölge), K. Kaymaklı’nın bir bölümü ve Kızılbaş’ın bir bölümü (Eski BRT bölgesi), Merkez Lefkoşa Bölgesi, Gürpınar, Yılmazköy, Lefkoşa Surlariçi Bölgesi, Özok Üniversitesi, Kaptan Erbay Spor Tesisleri, Lavinium Sitesi, Olbia Sitesi, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Mülk Sitesi arası bölge, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölge, Şht. Mustafa Ruso Caddesi Civarı, Devlet Laboratuvarı Bölgesi, Öztek Sitesi ve Civarı, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi, Oray 8 Apartmanları ve Civarı,

18.30-20.00

Taşkınköy Bölgesi, Başbakanlık ve Sayıştaylık Bölgesi, Marmara bölgesinde Yeni Yüz Yıl Anaokulu ile Devpa Süpermarket Arasında kalan bölge ve Organize Sanayi bölgesi 1.ci Cadde civarı. İbrahim İlkman Caddesi’nin Doğu ve Batısı (Şehit Çocuğu Arsaları), Gönyeli Belediye Binası ile Polis Okulu arasında kalan bölge, Polis Okulu, B.T.H.K. , U.K.Ü, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arası Bölge ve Haspolat, Dumlupınar’ın bir bölümü ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge, Sera Fitness, Opel Plaza, Levent İlkokul, Ortaköy Pompa İstasyonu, Başkent Hastanesi Bölgesi, Kemal Şemiler Caddesi’nin (Metehan çemberi ile Mor Çember arasında kalan bölge) Kuzey ve Güneyi, Metehan Sosyal Konut Apartmanları, OMAĞ Apartmanları. Su İşleri Dairesi (Sanayi Bölgesi), Maliye Bakanlığı Bölgesi, KKTC Meclisi ve Civarı, T.C. Büyükelçiliği, Mahkemeler Bölgesi ve Ledra Palas Bölgesi, B.R.T.K, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ve Civarı, Din İşleri Başkanlığı Civarı ile Hamitköy Anıttepe Bölgesi, Atatürk Spor Kompleksi, Merkezi Cezaevi, Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Küçük Sanayi Sitesi, Sanayi Bölgesi 26.cı Sokak Kuzeyinde kalan bölge, Taşkınköy Sosyal Konutları, Ecvet Yusuf Caddesi ve Civarı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Civarı ile Genç Tepe Bölgesi

20.00-21.30

Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası, Paksüt, Levent Yem Fabrikası, Haspolat Levent Tuğla Tesisleri ve Civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü, Yenişehir Bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye Sarayı ve Civarı, Lefkoşa Vergi Dairesi ve Civarı. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Grand Pasha Otel ve Güneş Rezidans, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları, Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç , Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar ve Gaziler, Meriç, Gaziköy, Atatürk Caddesi’nin Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Camii arasında kalan bölge, Oya Kutsal Arsaları, Alayköy Sanayi Bölgesi, Concorde Otel, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi, Alevkayası, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen İlkokulu. Yiğitler Yolu, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü, Başbakanlık Işıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy Işıkları ile Başbakanlık Işıkları arasında kalan bölge ve Yeni Yüzyıl Anaokulu bölgesi

21.30-23.00

Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Çemberi arasında kalan bölge, Kanlıköy, Alayköy Köy Girişi, Gönyeli Ağıllar Bölgesi. Alayköy, Hasan Server Arsaları, Meryem Tilki Arsaları, Gönyeli-Lefkoşa Çevre Yolu Çemberi civarı, Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyi, Dr. Suat Günsel İlkokulu. Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi ve Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi, Ağırdağ, Göçmenköy Bölgesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi ve Civarı, Ortaköy Lemar Bölgesi ve Civarı, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesi, İrsen Küçük Orta Okulu ve Civarı, Levent Koleji ve civarı, Göçmenköy Cami ve Civarı. Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi, Lefkoşa Fuar Alanı ve Civarı, Bayraktar Ortaokulu, Gönyeli Çemberi ile B. N. Devlet Hastanesi arasında kalan bölge, Gönyeli Çemberi ile Cumhuriyet Parkı arasında kalan bölge. Haspolat Arıtma Tesisleri Civarı, Levent Kesimhane ve civarı, Levent Kesimhane ile Değirmenlik Çemberi arasında kalan bölge, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki bölge ile civar sokaklar

23.00-00.30

Haspolat Meslek Lisesi’nden Haspolat sanayi bölgesine kadar, Haspolat Sanayi Bölgesinin tamamı, Haspolat, Haspolat Belediye Evleri, Haspolat Arıtma Tesisleri ve civarındaki su kuyuları, Haspolat Arıtma Tesisleri ve civarındaki su kuyuları, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyuları, Öypaş Evleri, Toros Arsaları, Ali Çetin Beydola Arsaları, Fatma Kumser Arsaları, Mar/Ersalıcı Arsaları, Reha Apartmanları, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu ile Şht. Hüseyin Amca Caddesi arasında kalan bölge, Unifin Evleri – Atatürk Caddesi ile Şht. Hüseyin Amca Caddesi arasında kalan bölge, Düzyol sokak, Can Sokak ve civarları. A. Şahoğluları Ltd., Hamitköy, Dumlupınar, Göçmenköy Trafik Işıkları bölgesi, Başbakanlık Trafik Işıkları bölgesi, K.T Müteahhitler Birliği Binası, YarPlus Civarı, Atatürk Meslek Lisesi, İçişleri Bakanlığı Civarı, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi, Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları

MAĞUSA BÖLGESİ

17.00-18.30

Alaniçi köyü, Dörtyol Köyü, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan, İnönü Köyü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası,Ergenekon Köyü, UN Kampı Bölgesi, LC Waikiki ile Zabitler Petrol arasında kalan bölge, UN arkası apartmanlar,Alasya Park,Lemar Sakarya,Arena Spor salonu,Noyanlar Sakarya ve bölgesi,Erbatu Sakarya ve bölgesi,Döveç Trio ve bölgesi, Karakeşliler, Antalyalılar Bölgesinin bir kısmı,Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu,Şehit Osman Ahmet İlkokulu,İTÜ, Köşe Kahvesi, İtfaiye Bölgesi, Menekşeli Bölgesi, Eski Hastahane, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Müdürlüğü ve Portofino Hotel ve bölgesi,Palm Beach Askeri postane,Namık Kemal Lisesi,MTG sahası,Petek Pastanesi,Gazi İlkokulu,Cambulat İlkokulu ve Suriçi

18,30-20.00

Doğu Akdeniz Üniversitesi(kuzey ve güney kampüsü), İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club, Kültür Merkezi Bölgesi, Sulu Çember, Önder AVM, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu Bölgesi, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü,Fazıl Polat Paşa cami ve bölgesi,Mesan Apartmanları,

20.00-21.30

MTG Antrenman Sahası ve bölgedeki ağılları, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik Asker, Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Cami Bölgesi, Beyarmudu, ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik, Akova köyü, Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Görneç, Serdarlı, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu, Kurudere, Harika Mahallesi, Maksim Bölgesi ve Derinya bölgesinin bir bölümü,İnanç Yolu sokak ve bölgesi,Kapalı maraşın Water Tower bölgesi, Derinya bölgesi, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach hotel ve bölgesi,Laguna Binaları,Türk Maarif koleji ve Dr. Fazıl Küçük stadyumu, Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası,Antalyalılar Bölgesinin bir kısmı, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise Bölgesi, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar,Mormenekşe Su Kuyuları, Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi,Tuzla girişi karting bölgesi, ODTÜ, Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları

21.30-23.00

Büyük Sanayi, Yeni Hastahane, Zabitler Petrol, Koruk Market ve arka sokağı , Glapsides Bölgesi, Yuvarlak Ev Bölgesi, Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi, DAÜ karşısı, North Bar bölgesindeki Apartmanlar, DAÜ Güney Kampüsü, Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler, Şehit Çocuğu Arsaları, Küçük Sanayi’nin bir bölümü, City Mall

23.00-00.30

Telefon Dairesi, Sulu Çemberden Atatürk Çemberine kadar olan salamis yolu, Apartman tipi sosyal konutları, Atatürk Çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Elektrik Kurumu, Otobüs Terminali, Eski Lemar Bölgesi, Bölgede bulunan Levent ve Hacıali Apartmanları, Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Çocuk Parkı Bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı,Baykal bölgesinin bir kısmı ve İtimat ve bölgesi, Sosyal Konutlar, Kali Land, Yeni Lefkoşa Çemberi Bölgesi, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastahanesi, Adakent Üniversitesi ve bölgesi, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran Arkası, Yeni Şehir Bölgesi, Gülseren Bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü(Karakol Levent Apartmanları ve bölgesi) ve Sakarya Bölgesi,Mez-Koop Apartmanları,Akol Caddem ve bölgesi, Altıok, Maraş Magem,Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal Bölgesinin bir kısmı,Kirişoğlu kiliniği ve caddesi,Antalyalılar bölgesinin bir kısmı

GİRNE BÖLGESİ

17.00-18.30

Tekneciğin Batısı, Acapulco Kavşağı ve Barış Plajı Bölgesi, Çatalköy Halk Plajı ve Çatalköy Kuzey Sahili, Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village Bölgesi ve Arapköy Su Pompası, Çatalköy'ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay, Laden Siteleri Bölgesi ve Şehit Çocuğu arsaları, Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü Bölgesi, Ozanköy'ün Doğusu, Ozanköy'ün Kuzeyi, Kuzey Batısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası Bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ve Civarı, Girne Üniversitesi ve Civarı, Çıralı Fırını ve Civarı ve Erdener Market ve Güneyi , Karakum Yağ Fabrikası ve civarı,  Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü,Civarı,

18.30-20.00

Elexus Hotel, Yukarı Girne'nin bir kısmı, 20 Temmuz Stadı ve Çevresi, Akpınar Pastanesi Cemberi ve Civarı, Girne Belediyesi Arıtma Tesisleri ve Civarı, Armacon Sitesi ve Civarı, Ozanköy'ün Güneyi, Ozanköy Köy İçi, Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi, Alsancak Sahil, 5. Alay ve Camelot Beach Club Bölgesi, Ak 2000 Sitesi, Lapta Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı, Aytoro Mahallesi, Lapta Polis Karakolu Bölgesi, Girne Polis Müdürlüğü ve Civarı, Ciklos Mevkii, Onar Village ve Civarı, Doğanköy'ün Güneyi, Eminağa Seralar Bölgesi ve Girne Belediyesi Su Pompaları, Beylerbeyi Dağ Kısmı, Begonvil Evleri Bölgesi, Girne Turizm Parkı Civarı, Rocks Hotel Civarı, Girne Çarşı'nın Liman Kısmı, Dome Hotel ve Civarı, Çatalköy Futbol Sahası Bölgesi, Şah Market ve Civarı, Çatalköy Lemar Market ve Civarı, Çatalköy Doğu Sahili, Malpas Hotel ve Civarı, Anı Resturant Bölgesi, Serenli Hotel ve Civarı, Bedreddin Demirel Caddesi, Ecevit Caddesi, Semih Sancar Caddesi'nin bir kısmı, Doğanköy'ün bir kısmı, Girne Öğretmen Evi ve Milli Arşiv, Mahkemeler ve Girne Akçiçek Hastanesi Bölgesi. Girne Sosyal Konutlar ve Eziç Premier Res. Çevresi, Yukarı Girne, Gaü Kız Yurdu ve Çevresi, Zeytinlik Köyü Doğusu, Güyap Evleri Bölgesi ve Girne Çevre Yolu dağ kısmı, Girne Şehitler Caddesi, Patara Sitesi ve Civarı, Zeytinlik Sosyal Konutları, Zeytinlik Köy İçi, Ship Hotel ve Civarı, Yılan Adası ve Yolu, Oğuz Veli Ortaokulu ve Çevresi, K'oğlu Caddesi ve K'oğlu Lemar Çevresi, K'oğlu Sanayi, Ağır Bakım Taburu ve Jasmine Court Otel’in batısı, Akacan FEO Sitesi, Mr Pound Plus, Harbiye Kışlası, GAÜ Koleji, K’oğlu S Bölgesi, Levent Karmi Sitesi, Recaioğlu Hotel ve civarı, K’oğlu Starlux Sinema ve bölgesi, Topset Hotel ve bölgesi, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit Çemberi

20.00-21.30

İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ, Alsancak'ın bir kısmı, Milos Park Sitesi, Riverside Hotel Bölgesi, Andelip ve Kavanlar Siteleri ve Civarı, Alsancak Dağ Yönü (kısmen) ile Malatya Köyü, Alsancak Güney ve Güney Batı Bölümleri, Lapta'nın bir kısmı, Yavuzlar Lisesi ile Rose Garden Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Babil Bahçeleri Bölgesi ile Lapta Polis Karakolu Bölgesi, Merit Royal Hotel, Alsancak Sahara Sitesi, Hasan Uzun Petrol Bölgesi, Merit Park Hotel, Mountain View Hotel Bölgesi, Kaya Palazzo Hotel Bölgesi, Tempo Market Bölgesi, K'oğlu İlkokulu ve K'oğlu Telefon Santrali Bölgesi, K'oğlu Kervansaray Bölgesi, Merit Park Hotel Bölgesi, Girne Çevre Yolu Batı Bölümleri, Alsancak Mezarlık Bölgesi, Alsancak Ankara Caddesi ve Atakara Market Civarı, Alsancak Belediyesi ve Bölgesi, Green Petrol Bölgesi, Alsancak Halk Plajı Bölgesi, Lapta Huzur evi ve Gençlik Kampı Bölgesi, Tekneciğin Batısı, Acapulco Kavşağı ve Barış Plajı Bölgesi, Çatalköy Halk Plajı ve Çatalköy Kuzey Sahili, Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village Bölgesi ve Arapköy Su Pompası, Çatalköy'ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay, Laden Siteleri Bölgesi ve Şehit Çocuğu arsaları, Tarsan Çiftliği ve Civarı, Beşparmak Köyü, Acapulco Hotel, Çatalköy Sanayi Sitesi, Alsancak Lemar ve Bölgesi, Merit Crystal Cove Hotel ve Çevresi, K'oğlu Caddesi Batısı, Starling Market ve Deniz Kızı Hotel Bölgesi, Barehill Hotel, Çıkartma Plajı Batısı, Lapta Dağ Kısımları, Lapta Telefon Santrali'nin Dağ Yönü, Lapta Sağlık Ocağı Bölgesi, Başpınar Bölgesi, Lapita Hotel Bölgesi, Lapta'nın Batısı ve Batı Sahili, Sempati Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Mezarlığı Bölgesi, Santa Fe Siteleri Bölgesi, Simena Hotel Bölgesi ve Su Pompaları ve Başpınar’ın Doğusu, Beşparmak Köy Yolu (Köy içi hariç), Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi, Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı, Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları Bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apt.ları Bölgesi, Kaşkar Court Bölgesi, Jasmine Court Hotel ve Civarı ile Mavi Kordon Apt.ları Bölgesi

21.30-23.00

Girne Sosyal Konutlar ve Eziç Premier Res. Çevresi, Yukarı Girne, Gaü Kız Yurdu ve Çevresi, Zeytinlik Köyü Doğusu, Güyap Evleri Bölgesi, Girne Çevre Yolu dağ kısmı, Lefkoşa/Güzelyurt Anayolu’nun Kooperatif Gaz Çemberi ie Öğretmen Evleri arasında kalan kısmının kuzey ve güneyinde kalan yerleşim yerleri, Girne Paşa Hotel ve Oskar Hotel Bölgesi, Çatalköy Cemberi, Girne Turizm Limanı ve Lord Hotel ile Çevresi, İnönü Caddesi, Girne 23 Nisan İlkokulu ile Anafartalar Lisesi ve Çevresi, Girne Çarşı ve Liman Hotel Bölgesi, Girne Marina Bölgesi, Colony Hotel ve Beycanlar İş Merkezi Bölgesi, Savoy Hotel, Pis Su Arıtma Bölgesi, Türk Ocağı Spor Kulübü Bölgesi, Yalı Bölgesi, Askeri Hastahane, Çatalköy Su Pompaları, Koçarslan Tatilköyü ve Civarı, Çatalköy'ün Güney Batısı, Olive Tree Tatil Köyü Bölgesi, Savyon Sitesi Bölgesi, Çatalköy'ün Batısı, Supreme Supermarket Bölgesi, Çatalköy Kuzey Sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi Bölgesi

23.00-00.30

Girne Kızılay Apt. Bölgesi, Karakum Lemar ve Altınkaya Bölgesi, Doğanköy’ün Doğusu, Selin Villaları Bölgesi ile Ozanköy/Beylerbeyi Kavşağı, Girne Hotel Club Z ve Civarı, Rum Mezarlığı Civarı, Girne Tekvando Federasyonu Bölgesi

GÜZELYURT BÖLGESİ

17.00-18.30

Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler, Mevlevi, Güzelyurt Çarşı – Güzelyurt, Kumköy Anayolu, Yayla (Kumköy), Yayla I. ve II. Etap Kırsal Kesim arsaları, Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi,

18.30-20.00

Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güzelyurt-Bostancı yolu ve bölgedeki su motorları, Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu, Güzelyurt Mevlevi Anayolu, Güneşköy, Aydınköy, Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu

21.30-23.00

Gülkent Yurtları ve Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt Sanayi, Terminal Bölgesi, Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi Bölgesi, Güzelyurt Akçay Yolu, Güzelyurt Bostancı Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı’nın bir bölümü, Bostancı Sınır Kapısı, Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi, Kalkanlı, Yuvacık

LEFKE BÖLGESİ

18.30-20.00

Lefke Gemikonağı Yolu, LAÜ ve civarı, Denizli, Gemikonağı, Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorları, Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı, Gaziveren, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Mümtaz Rest., Gaziveren Tepe Mah., Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Rest., Çiftlikevi Rest., Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorları

20.00-21.30

Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı,

İSKELE BÖLGESİ

17.00-18.30

Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya

18.30-20.00

Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bölümü, Yeşilköy, Esenköy, Yeni Erenköy, Adaçay, Sipahi, Dipkarpaz Sipahi arası kalan tesisler,

20.00-21.30

Boğaziçi, Sınırüstü, Altınova köyü, Ağıllar Köyü, Concorde Hotel, Pis su arıtma, Tuzlu su arıtma, İskele ve Longbeach Bölgesi, Ötüken, Aygün, Kuzucuk

21.30-23.00

Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorları, Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy, Taşköy