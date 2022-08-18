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Elektrik kesintisi!

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Kıb-Tek, Mağusa’da bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
Elektrik kesintisi!

Kıb-Tek, Mağusa’da bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten  yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 08.00 – 14.00 saatleri arasında Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler, Sosyal Konutlar, Kali Land, Yeni Lefkoşa Çemberi Bölgesi, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastanesi, Alasya Park, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran Arkası, Yeni Şehir Bölgesi’ne elektrik verilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.

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