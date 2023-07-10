Lapta’nın bazı bölgelerinde yarın sabah 9.00 itibarıyla elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Lapta Yavuzlar Lisesi, Rose Garden Tatil Köyü ve Lapta Babil Bahçeleri bölgelerine saat 15.00’e kadar elektrik verilemeyecek.

Lapta oteller bölgesi, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu bölgelerine ise saat 13.00’e kadar elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, bölge halkına; mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunuldu