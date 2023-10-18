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Elektrik kesintisi!

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Yarın Güzelyurt şebekesine bağlı bazı bölgelere iki saat süreyle elektrik verilemeyecek
Elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle yarın 09.30 ile yaklaşık 11.30 saatleri arasında Güzelyurt  sebekesine bağlı bazı bölgelerde iki saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, kesintiden Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın sahil kesimleri, İslam Kampı bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası bölgesi, kahveler ve Şirinyalı bölgeleri, Güzelyalı sahili, Karşıyaka dağ kısmı ve su pompası, Yağ Değirmeni bölgesi, köy içi ve mezarlık bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarının etkileneceği kaydedildi.

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