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Elektrik kesintisi!

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Kıb-Tek, yarın 10.00-13.30 saatleri arasında Girne'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Elektrik kesintisi!

Kıb-Tek, yarın 10.00-13.30 saatleri arasında Girne'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açılamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan bakım onarım ve proje çalışması nedeniyle yarın belirtilen saatler arasında Alsancak Sahil, 5. Alay ve Camelot Beach Club Bölgesi, Ak 2000 Sitesi, Lapta Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu Bölgesine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

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