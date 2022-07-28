Elektrik kesintisi olacak!

KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

Planlı Kesinti (Girne İlçesi)

28 Temmuz 2022 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Esentepe Benzin İstasyonu’nun Batısında kalan Siteye elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.