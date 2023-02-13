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Elektrik kesintisi olacak!

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Lefkoşa’ya bağlı bazı köylerde, Değirmenlik ile çevresinde ve İskele'de yarın elektrik kesintisi olacak.
Elektrik kesintisi olacak!

Lefkoşa’ya bağlı bazı köylerde elektrik kesintisi

Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın bir saat elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılcak proje çalışması nedeniyle yarın 8.30 – 9.30 saatleri arasında Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova bölgesine elektrik verilemeyeceği belirtildi.

Değirmenlik ve çevresindeki bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yaşanacak

Ayrıca, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Değirmenlik, Değirmenlik ağıllar bölgesi, Değirmenlik kırsal kesim arsaları, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Minareliköy, Demirhan ve Başpınar’a elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.30-15.00 saatleri arasında geçerli olacak.

 İskele’de elektrik kesintisi

Öte yandan Kıb-Tek yarın İskele’nin bazı bölgelerinde 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 10.00-14.00 saatleri arasındaki kesinti, Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, su arıtma tesisleri, Bafra ve Thalassa Sitesi bölgelerinde olacak.

Kesinti, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yapılacak.

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