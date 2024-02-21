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Elektrik kesintisi olacak

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Ozanköy KAER Sitesi’nde bugün elektrik kesintisi olacak
Elektrik kesintisi olacak

Ozanköy KAER Sitesi’nde bugün elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 10.00-13.00 saatleri arasında olacak.

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