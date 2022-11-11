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Elektrik kesintisi var!

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Güzelyurt’ta Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi, Yayla II. Etap Kırsal Kesim Arsalarına elektrik verilemeyecek.
Elektrik kesintisi var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre kesinti 09:00-17:00 saatleri arasında etkili olacak.

Ayrıca, Değirmenlik ve Ercan arasında bazı bölgelere bugün 09:00 ile 16:00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün şebekede yapılacak çalışma nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları bölgelerine elektrik verilemeyecek.

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