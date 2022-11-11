Elektrik kesintisi var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre kesinti 09:00-17:00 saatleri arasında etkili olacak.

Ayrıca, Değirmenlik ve Ercan arasında bazı bölgelere bugün 09:00 ile 16:00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün şebekede yapılacak çalışma nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları bölgelerine elektrik verilemeyecek.