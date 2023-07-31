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Elektrik kesintisi var!

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle Zümrütköy’de bazı bölgelerde bugün yaklaşık üç saatlik elektrik kesintisi olacak.
Elektrik kesintisi var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle Zümrütköy’de bazı bölgelerde bugün yaklaşık üç saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliğinin açıklamasına göre,  orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Zümrütköy petrol istasyonu bölgesi ve civarı, futbol sahası ve civarı ve su motorlarına elektrik verilemeyecek.

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