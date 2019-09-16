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Elektrik kesintisi var! Kesintiler vatandaşı bezdirdi!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) elektrik kesintisi olacağını duyurdu. 
Elektrik kesintisi var! Kesintiler vatandaşı bezdirdi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) elektrik kesintisi olacağını duyurdu. 

Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde;

"ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ) 16 Eylül 2019 Pazartesi günü, gerçekleştirilecek proje çalışması nedeniyle; sabah saat 10:30 ile öyleden sonra 14:30 saatleri arasında; ARUN Fabrikası karşısı Gelibolu İlkokulu ve civarının elektrik enerjisi kesik olacaktır. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurulur."

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