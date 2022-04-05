Elektrik Kesintisine Dikkat

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu İskele Bölge Amirliği, yarın (6 Nisan 2022 Çarşamba) orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Kalecik Bölgesi’nde Sarcon Sitesi ve Medview Homes Sitesi’ne elektrik verilemeyeceğinibildirdi.

Yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması uyarısı da yapıldı.