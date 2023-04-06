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Elektrik kesintisinin nedeni belli oldu

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Lefkoşa genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Elektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü Dalman Aydın, kesintiye ilişkin olarak BRT’ye yaptığı açıklamada, Lefkoşa ana giriş trafosunun dıştan müdahale ile devre dışı bırakıldığını, yaşanan kesintinin bundan kaynaklandığını söyledi.

Aydın, önceki gün meydana kesinti ve sebebinin aynısının yaşandığına işaret ederek, kesintinin giderilmesi için çalıştıklarının kaydetti.

Olayın meydana geliş nedeni ve sonuçlarının önceki günle birebir aynı olduğunu altını çizen Aydın, olayın sorumlularının henüz belirlenemediğini, önceliklerinin kesilen enerjiyi yeniden sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

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