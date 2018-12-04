Elektrik Kurumu çalışanlarının profesyonelliği vatandaşı şaşırttı

Efe Erişti isimli vatandaşın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Herkese günaydın,

Gece şiddetli yağış sonrası saat 03:00 gibi Hemen hemen her yerde Elektrik arızası oldu.

Başpınar da oldu tabi, Yağış baya şiddetli olduğu için sesten uyandım.

Elektriklere baktım elektrikler yok. Yaklaşık 40 dakika sonra KKTC Elektrik Kurumu Başpınar bölgesinin elektrik arızası giderildi ve bölgeye elektrik verildi diye paylaşım yaptı.

Bende hemen kontrol ettim baktım ki, Düşük voltaj var.

Işığı açıp bir fotoğraf aldım ve Elektrik kurumunun sayfasına mesaj olarak attım.

Bölgeye elektrik geldi fakat düşük voltaj var dedim. Hemen geri dönüş yaptılar..

Şu numarayı arayın arıza kaydı yapsınlar dedi yetkili kişi..

Bende saat geç oldu diye yok dedim yarın sabah ararım belki sabaha düzelir dedim..

Yetkili kişi şöyle yazdı;

Erken davranmakta fayda var lütfen abone numaranızı verirmisiniz sayaca bağlanıp kontrol edelim dedi.

Verdim bende 5 dakika sonra trafo da bir problem olduğunu akımın düşük geldiğini söylediler tabi saat 04:00 oldu. Bu saatte elektrik kurumu ile görüşüyorum