Elektrik Kurumu: Ücretlerde yüzde 15’ten fazla indirim mümkün değil

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), elektrik tarifelerinde son düzenlemenin yapıldığı 8 Nisan 2019’dan bugüne ne Kıb-Tek’in ne de AKSA’nıın ucuz yakıt alamadığı, tanklarda bulunan fuel-oilin maliyeti esas alınarak yapılan hesaplamalarla kurumun elektrik fiyatlarında yüzde 15’ten fazla indirim yapmasının mümkün olmadığını açıkladı.

Kıb-Tek, 8 Nisan 2019’dan bugüne elektriğin zararına satıldığını, buna rağmen zor dönemde tüketicilere nisan, mayıs ve haziran aylarında faturalarının tümünü otuz gün içinde ödemeleri halinde yüzde 15 indirim yapılacağını hatırlattı.

Kıb-Tek’ten “Elektrikte neden %15’ten fazla indirim mümkün değil?” başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, maliyet ve fiyatlarla ilgili detaylı bilgi verildi.

Tarife düzenlemelerinin yürürlükteki Elektrik İnkişaf Nizamnamesine göre yapıldığı kaydedilen açıklamada, fiyatın bir tonluk maliyetin değişimine bağlı olarak üç ayı geçmeyen sürelerde yeniden hesaplandığı belirtildi.

Son düzenleme yapıldığı tarihten hesaplama yapılacağı tarihe kadarki dönem içinde elektrik santrallerinin tanklarında bulunan fuel-oil’in ağırlıklı ortalama maliyeti esas alınarak tarifelerdeki yeni yakıt bedelinin hesaplandığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Yeni Yakıt Bedeli (YB)’ne göre ortaya çıkan yeni tarifeler Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü’nün önerisi Yönetim Kurulu’nun onayı ile Kıb-Tek web sayfasında yayınlanarak yürürlüğe girer. Uygulanan her tarifenin Sabit Bedeli (SB) yılda iki kez Şubat ve Ağustos aylarında, Yakıt Verimliliği Katsayısı (K) ise yılda bir kez Ağustos ayı içinde üretim, tüketim miktarları, ekonomik değişimler ve diğer maliyet unsurları dikkate alınarak gözden geçirilir ve varsa oluşan değişiklikler ışığında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü’nün önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile yeniden hesaplanır. Yeni durum tarifelere yansıtılarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun onayı ile Kıb-Tek web sayfasında yayınlanarak yürürlüğe girer denmektedir. Kıb-Tek Yasası gereği maliyette mümkün olan en yakın fiyatta satış yapması gerekmektedir.

Son düzenlenme tarihi olan 08.04.2019 tarihinden bugüne kadar elektrik tarifelerinde herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Son düzenlemenin yapıldığı tarihte Yakıt Bedeli 56.36 Krş/kWs, Sabit Bedel ise 41.27 Krş/kWs olarak belirlenmiş ve halen uygulanmaktadır. Oysa ki Elektrik İnkişaf Nizamnamesinin 5. Maddesi uygulanmış olsaydı Yakıt Bedeli bugünkü mevcut durumda 65.42 Krş/kWs ve Sabit Bedel ise 51.39 Krş/kWs olacaktı. Bir başka değişle Kıb-Tek elektrik tarifelerinin son düzenlendiği tarih olan 08.04.2019 tarihinden bugüne kadar elektriği zararına satmış olmasına ve mevcut Elektrik İnkişaf Nizamnamesine göre bu ay 300 kW saatin altında olduğundan dolayı 81,253 tüketiciye %15 indirim sağlanmasına ilaveten bu zor dönemde tüketicilerimizin, Nisan, Mayıs ve Haziran 2020’de çıkacak olan faturalarının tamamını 30 günlük süre içerisinde ödemeleri halinde %15 indirim sağlanacaktır. Ayrıca tüketiciler Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 faturalarını 30 günlük süre içerisinde ödememeleri halinde ise herhangi bir gecikme zammının uygulanmaması da sağlanmıştır.”

Kıb-Tek açıklamasında, tablolara da yer verilerek son tarife düzenlemesinin yapıldığı tarihte Kıb-Tek’in Dönem Başı Stokunun 346.63 $/mton, AKSA’nın Dönem Başı Stokunun 383.60 $/mton olduğu tarihten sonra alınan yakıtlar içerisinde 11.03.2020 tarihinde Kıb-Tek tarafından alınan yakıt hariç tüm alınan yakıtların stok maliyetinin üzerinde olmasına rağmen tarifelere herhangi bir artış getirilmediği anlatıldı.

Bunun yanında son tarife düzenlemesinin yapıldığı tarihte ABD Dolar kuru 5.2203 iken daha sonra alınan tüm yakıtlardaki ABD Dolar kurunun bunun üzerinde olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Henüz ne Kıb-Tek ne de AKSA ucuz yakıt alamamıştır. Kıb-Tek’in alacağı ilk ucuz yakıt önümüzdeki hafta, AKSA’nın ise önümüzdeki ay gerçekleşecektir. Tarifelerde indirime gidilebilmesi için alınacak ucuz yakıtlarla Yakıt Bedelinin son düzenleme yapıldığı tarihten hesaplama yapılacağı tarihe kadarki dönem içinde Elektrik Santrallerinin tanklarında bulunan Fuel-Oil’in ağırlıklı ortalama maliyeti esas alınarak hesaplanacak tarifelerdeki yeni Yakıt Bedeli’nin 56.36 Krş/kWs ve Sabit Bedel ise 41.27 Krş/kWs’in altına düşmesi gerekmektedir. Bu durumda Kıb-Tek’ten %15’ten fazla indirim beklenmesi mümkün değildir.