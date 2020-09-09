Elektrik Mühendisleri Odası: Pandemi hastanesi projesi neye göre yapılacak?

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile bağlı odaların verdiği bilgiler ışığında pandemi hastanesi ile ilgili çekincelerini kamuoyu ile paylaştı.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile bağlı odaların verdiği bilgiler ışığında pandemi hastanesi ile ilgili çekincelerini kamuoyu ile paylaştı.

EMO Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Ali Murat Cellatoğlu, pandemi hastanesinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılacağı ve sürecin ise çok kısa olacağından bahsedildiğini, KTMMOB yasasına göre, ilgili odadan mimari, statik, elektrik ve mekanik projeler alınmadan hiçbir inşaata başlanamayacağını hatırlattı.

Cellatoğlu açıklamasında “45 gün içinde bitirilmesi planlanan hastanenin, bilimsel çalışmalarla, sel ve taşkın riski taşıyan bir bölgede, hangi ülke ve arazi nizamlarına uyularak çizilmiş hangi projeye göre yapılacağı konusunda yetkilileri açıklama yapmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cellatoğlu, KKTC’de elektrik tesisatlarının BS standartlarına göre projelendirilip uygulamasının da projesine göre yapıldığını belirtti.

Cellatoğlu şöyle devam etti:

“Türkiye’de hazırlanan veya hazırlanacak elektrik projesinin hangi standartlara göre olacağı, KIB-TEK yerel kurallarına uygunluğu, proje sorumluluğunun kimde olacağı, işin kontrolünü hangi elektrik mühendisinin yapacağı, elektrik tesisatlarının ülkemiz yasa ve tüzüklerinde adı geçen yetkin ve kayıtlı teknisyenler tarafından mı yapılacağı konularında çok ciddi endişelerimiz olduğunu ve yetkililerden cevap beklediğimizi kamuoyunun bilgisine getiririz.

Yasa tanımadan, hukuka aykırı bir şekilde, başka ülke standartlarına uyularak tasarlanmış bir projenin ülkemizde uygulanması, ileride ciddi sorunlara, hatta hiç istenmeyen mal ve can kayıplarına sebep olabileceği konularında EMO olarak uyarıda bulunmayı bir borç biliriz.”