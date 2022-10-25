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Elektrik Mühendisleri Odası: 'Ulusal Altyapı Haritası' hayati öneme sahip

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KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Haberleşme Politikaları Komitesi, açıklama yaptı.
Elektrik Mühendisleri Odası: 'Ulusal Altyapı Haritası' hayati öneme sahip

KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Haberleşme Politikaları Komitesi, ülkede yaşanan mobil ve sabit haberleşme sorunlarının giderilmesi için elzem olan tek fiziksel çözümün fiber optik altyapının uygulanması olduğunu bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, KKTC’de kurulu bulunan mevcut haberleşme altyapısının çağdaş ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülebilmesi adına gerekli adımların atılabilmesi ve düzenlemelerin yapılabilmesi için öneriler sunuldu.

Ulusal Altyapı Haritası bulunmadığı belirtilen açıklamada, haritanın planlama açısından hayati bir öneme sahip olduğu ifade edildi.

Ülkede kurulu bulunan mevcut altyapının, sabit ve mobil geniş bant veri hizmetlerinin gelişmesinde engel teşkil ettiği kaydedilen açıklamada, “Dünyada 4. jenerasyon mobil teknolojisinin uygulanmadığı nadir ülkelerden biri olmamızın ana sebebi bu teknolojinin ihtiyaç duyduğu fiber optik altyapının ülkemizde uygulanmamasıdır.” denildi.

Ülkede mevcut üst yapı teknolojileriyle sunulabilecek en yüksek veri transfer hızı ve en düşük gecikme değerlerinin dünya ortalama ihtiyaçlarının altında olduğu kaydedilen açıklamada, özellikle Covid-19 salgını sürecinde, hane başı geniş bant bağlantı hızı ihtiyacının artması ve çalışanların çoğunun işlerini evlerinden yürütmeye çalışması sonucunda mevcut üst yapıya olan yükün ve teknolojilere olan ihtiyacın arttığı belirtildi.

Gündemde yer alan 4G/5G ihalesine değinilen açıklamada, ihalenin abone ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayacak şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada, ekonomik ve teknolojik gelişim açısından önemli olan bu konu için ilgili tüm paydaşların bir araya geleceği bir/iki günlük bir çalıştayla nitelikli teknik sonuç bildirgesi oluşturmanın faydalı olacağı kaydedildi.

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