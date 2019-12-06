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Elektrik Mühendisleri Odası'ndan Özkıraç'a:''İftira yerine istişare yolunu kullanan bir yöntemin varlığını hatırlatmak istiyoruz.”

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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ı, Oda’ya karşı “basit ve çirkin ifadeler kullanmakla” suçladı ve eleştirilerde bulundu.Kaynak: "Özkıraç'ın açıklamaları kabul edilebilir değil"
Elektrik Mühendisleri Odası'ndan Özkıraç'a:''İftira yerine istişare yolunu kullanan bir yöntemin varlığını hatırlatmak istiyoruz.”

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ı, Oda’ya karşı “basit ve çirkin ifadeler kullanmakla” suçladı ve eleştirilerde bulundu.

Yönetim Kurulu adına Yazman Ali Murat Cellatoğlu imzalı EMO açıklamasında, Oda’nın, toplum ve ülke yararı için çalışan, ışığı bilim olan, teknik bir sivil toplum örgütü olduğu, dolayısıyla hiçbir konuda taraf olmayacağı, olamayacağı ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:
“Dizel Jeneratör alımıyla ilgili olarak EMO en başından beri KIBTEK'in kurulu gücünün artırılması gereğini vurgulamış ve gelinen son aşamada alternatif önerileri, yaptığı teknik çalışma ve değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşmıştır.  Son yaptığımız basın açıklamasında detaylı şekilde ifade edildiği üzere ülkemiz ekonomik yapısına uygun, arz çeşitliliğini hedef alacak ve çevreye duyarlı olacak üretim modelleriyle birlikte KIBTEK'in kurulu güç kapasitesinin artırılmasına desteğimiz tamdır.

Bu vesile ile EL-SEN Başkanı’nın yapmış olduğu açıklama kabul edilebilir olmamakla birlikte bunun ancak ve ancak başka çevrelere menfaat sağlayacağının bilinmesi gerekir.
EL-SEN Başkanı’na birbirimizin görüşüne saygı duymayı özümsemiş, iftira yerine istişare yolunu kullanan bir yöntemin varlığını hatırlatmak istiyoruz.”

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