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Elektrik Sayacını Çaldı!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Elektrik Sayacını Çaldı!

04.10.2022 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de, Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otele ait otopark alanı içerisinde bulunan elektrik sayacının sigortası yerinden sökülüp çalındıktan sonra, otopark alanını görüntüleyen dört adet kameraya ait bağlantı kabloları kesilmek suretiyle kasti hasara uğratılmıştır.    

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.M.Ç.(E-35) tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

 

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