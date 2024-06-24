Elektrik tarifelerinde fiyat değişikliği yapılmayacak!

KIB-TEK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında yayımlanan “Elektrik tarifelerine zam yapılacağı” iddiası kamuoyunun gündemine gelmiştir. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olarak elektrik tarifelerine fiyat artışı ile ilgili bir çalışma şuan bulunmamaktadır. Ortaya konulan bu iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, mevcut elektrik tarifelerinde fiyat değişikliğine gidilmesi gündemde değildir."