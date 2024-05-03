Elektrik telleri temas etti, yangın çıktı

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisten verilen bilgiye göre, yangın sonucu, 3 dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş buğdaylar ile 2 dönümlük dere yatağı içerisindeki kuru otlar yandı.
Soruşturma sürüyor.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisten verilen bilgiye göre, yangın sonucu, 3 dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş buğdaylar ile 2 dönümlük dere yatağı içerisindeki kuru otlar yandı.
Soruşturma sürüyor.
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