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Elektrik telleri temas etti, yangın çıktı

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Erdemli Köyünün güney kısmında dün saat 17.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas ederek, atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.
Elektrik telleri temas etti, yangın çıktı

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisten verilen bilgiye göre, yangın sonucu, 3 dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş buğdaylar ile 2 dönümlük dere yatağı içerisindeki kuru otlar yandı.

Soruşturma sürüyor.

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