Elektrik Tellerinin Birbirine Değmesi Yangına Sebebiyet Verdi

PGM açıkladı:
31.05.2021 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Erdemli Ağıllar bölgesinde rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde atılan kıvılcım sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri ve çevre sakinlerinin müdahalesi ile söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu Ahmat Yaşar TÜTÜNCÜOĞLULARI’na ait 5 dönüm biçilmemiş buğday yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.
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