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Elektrik tesisat uygulamalarında IEE 16. Tesisat yönetmeliğine geçildi

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Elektrik tesisat uygulamalarında IEE 16. Tesisat yönetmeliğine geçildi
KKTC’de elektrik tesisat uygulamalarını düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidildiği açıklandı

14’üncü yönetmeliğin belirli koşullar dahilinde yürürlükten kaldırıldığı, bundan sonraki projelerde can ve mal güvenliğine yönelik tedbirlerin artırıldığı IEE 16. Tesisat Yönetmeliği’nin uygulanacağı bildirildi.

Yeni düzenlemenin mevcut sayaçtan beslenen ek veya tadilatlarla ilgili 2016 yılı veya öncesinde inşaat izni alınmış yerleri kapsamayacağı da açıklandı.

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), yazılı açıklamayla, hem 16. Tesisat Yönetmeliği’nin uygulanmaya başlandığını hem de bu konuda seminer verdiklerini duyurdu.

Verilen bilgiye göre, seminer KTEMB Eğitim Komitesi tarafından hazırlandı.

5 Nisan’da Lefkoşa’da, Türk Maarif Koleji’nin konferans salonunda düzenlenen seminerde elektrik mühendisleri Fadıl Korkut ve Mustafa Özmert, Birlik üyelerine, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) teknik ve idari personeline ve elektrik öğretmenlerine yeni düzenlemeyi anlattı.

Seminere katılanlara, IEE 16. Tesisat Yönetmeliği konusunda KTEMB Yayın Kurulu tarafından hazırlanan ve sunumu yapılan bilgileri içeren kitap da dağıtıldı

NASİBOĞLU: “MESLEKİ EĞİTİMDE DEVAMLILIĞI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ”

KTEMB Başkanı Mehmet Nasiboğlu, elektrik sektörünün teknolojik gelişmelerle sürekli yenilendiğini belirterek, mesleki eğitimde devamlılığı sağlamak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Nasiboğlu, eğitimin alanının genişletilebilmesi için Avrupa Birliği tarafından desteklenecek 2 yıllık yeni eğitim projesi için Avrupa Komisyonu’na proje sunduklarını kaydetti.

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