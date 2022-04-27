  • BIST 2.409,90
  • Altın 902.878
  • Dolar 14.8177
  • Euro 15.7255
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAArıklı:100 günlük deklarasyon konusu Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi

Elektrik: ‘Vampir cihazlar’ faturayı yüzde 20 artırıyor

» »
İngiltere'deki enerji şirketi British Gas'ın yaptığı bir araştırma, "vampir cihazların" hanelerdeki elektrik tüketimini yüzde 20 artırdığını ortaya koydu.
Elektrik: ‘Vampir cihazlar’ faturayı yüzde 20 artırıyor
  • Tom Gerken
  • BBC News

 

 

"Vampir cihaz" tanımı, kapalıyken bile şaşırtıcı oranda elektrik tüketen cihazlar için kullanılıyor.

Araştırmaya göre ülke genelinde her yıl 2,2 milyar sterlinlik elektrik sadece bu cihazlar tarafından kullanılıyor.

Bu hane başına 147 sterlin, yani İngiltere'de ortalama iki aylık elektrik faturası demek.

Elektrik fiyatlarında son aylarda yaşanan artışlar, tüm dünyada tüketicileri enerji tasarrufu yollarını araştırmaya itiyor.

Vampir cihazların fişini çekmek, bunun en kolay yolları arasında yer alıyor.

Bu cihazlar arasında akıllı hoparlörler, laptoplar ve modemler de bulunuyor.

TV'yi prize takmak yerine uzaktan kumandayla açma konforunun İngiltere'deki yıllık bedeli 24 sterlin.

Diğer cihazlar için ise fatura şöyle:

  • Dijital yayın kutusu: 23,10 sterlin
  • Mikrodalga: 16,37 sterlin
  • Oyun konsolu: 12,17 sterlin
  • Bilgisayar: 11,22 sterlin
  • Şofben: 9,80 sterlin
  • Çamaşır makinası: 4,73 sterlin
  • Yazıcı: 3,81 sterlin
  • Telefon şarjı: 1,26 sterlin

British Gas enerji uzmanı Marc Robson, elektronik cihazları açma-kapama düğmesi olan bir çoklu prize bağlayarak kullanmayı veya akıllı prizlere geçmeyi tavsiye ediyor.

Robson'un önerdiği diğer elektrik tasarruf yöntemleri ise şöyle:

  • Akıllı prizlerde tüm elektrik akışını cep telefonundan görebiliyorsunuz.
  • Geceleri kullanmadığınız cihazları bekleme moduna almak yerine elektrik akışını kesin.
  • Cep telefonunuzu veya laptopunuzu ihtiyacınızdan fazla şarj etmeyin.
  • Cihazlarınız şarj olur olmaz kablosunu çekme alışkanlığı edinin.
  • Bu yalnızca elektrik tasarrufu sağlamaz, aynı zamanda pil ömrünüzü de uzatır.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyanın en yaşlı insanı öldü25 Nisan 2022 Pazartesi 20:47
  • Üçüz kız kardeşlerle aynı anda nişanlandı!25 Nisan 2022 Pazartesi 11:05
  • Dünyanın en büyük gizemi: CIA’nin kapısındaki heykelin şifresini kimse çözemiyor24 Nisan 2022 Pazar 14:28
  • Meğer çayı yanlış demliyormuşuz… Uzmanından 3 tavsiye22 Nisan 2022 Cuma 23:15
  • Dev timsah evlerin bahçelerinde gezdi21 Nisan 2022 Perşembe 23:13
  • Sperm bağışı yapmak için Avrupa’yı turluyor: 55 çocuğu var20 Nisan 2022 Çarşamba 22:59
  • DAÜ Kent-Ag’den “Kültürel Miras ve İklim” Raporu19 Nisan 2022 Salı 16:55
  • Uzmanlar uyardı: Bu yağları kullanmak kanser riskini artırıyor18 Nisan 2022 Pazartesi 21:13
  • COVID-19 Yoğun Bakım Servisi'nde boşalan yataklar sağlık çalışanlarını rahatlattı17 Nisan 2022 Pazar 15:54
  • Bilimsel araştırma: Daha fazla arkadaş beyni de geliştiriyor15 Nisan 2022 Cuma 23:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti