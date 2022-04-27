Elektrik: ‘Vampir cihazlar’ faturayı yüzde 20 artırıyor

İngiltere'deki enerji şirketi British Gas'ın yaptığı bir araştırma, "vampir cihazların" hanelerdeki elektrik tüketimini yüzde 20 artırdığını ortaya koydu.

Tom Gerken

BBC News

"Vampir cihaz" tanımı, kapalıyken bile şaşırtıcı oranda elektrik tüketen cihazlar için kullanılıyor.

Araştırmaya göre ülke genelinde her yıl 2,2 milyar sterlinlik elektrik sadece bu cihazlar tarafından kullanılıyor.

Bu hane başına 147 sterlin, yani İngiltere'de ortalama iki aylık elektrik faturası demek.

Elektrik fiyatlarında son aylarda yaşanan artışlar, tüm dünyada tüketicileri enerji tasarrufu yollarını araştırmaya itiyor.