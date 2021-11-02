  • BIST 1.543,070
  • Altın 549,19
  • Dolar 9,5310
  • Euro 11,0443
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Elektrik ve doğal gaz fiyatları: Avrupa'da son iki yılda en fazla zam yapan ülke Türkiye

»
Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında son iki yılda üst üste yaşanan artışlar Türkiye’yi Avrupa’nın zam şampiyonu yaptı.
Elektrik ve doğal gaz fiyatları: Avrupa'da son iki yılda en fazla zam yapan ülke Türkiye

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında son iki yılda üst üste yaşanan artışlar Türkiye’yi Avrupa’nın zam şampiyonu yaptı. 2019 ile 2021 ilk yarılarını kapsayan 2 yıllık dönemde Türkiye’de elektrik fiyatları yüzde 47,4 artarken doğal gaz fiyatları da yüzde 42,3 yükseldi. Aynı dönemde Avrupa’nın birçok ülkesinde ise fiyatlarda düşüş yaşanması dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı veriler Türkiye’de enerji fiyatlarında son yıllarda büyük artış yaşandığını gösteriyor. Fiyatlar konutlarda kullanılan elektrik fiyatlarını kapsıyor.

2019 yılının ilk yarısı ile 2021 yılının ilk yarısı arasındaki 2 yıllık değişime bakıldığında ortaya şu manzara çıkıyor. 39 ülkenin 24’ünde fiyatlar yükselirken 15’inde ise düştü. En çok artış yüzde 47,4 ile açık ara Türkiye’de. Ardından yüzde 21,9 ile Polonya ve yüzde 20,8 ile Ukrayna geliyor. Artışların çoğu yüzde 10’nun altında. 10 ülkede artış oranı yüzde 5’ten düşük.

Tüm vergiler dahil yerel para birimine göre yapılan hesaplamaya göre 15 ülkede ise fiyatlar düştü. Bunların başında yüzde 38 ile Hollanda geliyor. İsveç’te ise fiyatlar yüzde 16,2 gerilerken Letonya’da yüzde 13,9 düşüş yaşandı.

Satın alma gücüne göre Türkiye’de yüzde 31, AB’de yüzde 1 artış

Satın alma gücüne göre elektrik fiyatlarındaki değişime bakıldığında da zirvede Türkiye var. Satın alma gücüne göre son 2 yılda elektrik fiyatları Türkiye’de yüzde 30,6 arttı. Aynı dönemde AB ortalaması ise yüzde 1,4’te kaldı. Polonya yüzde 20,1 ile ikinci sırada yer alırken yüzde 14,9 ile İngiltere üçüncü oldu.

Hollanda’da fiyatlar yüzde 37,4 düştü. İsveç’te düşüş yüzde 15,5 olurken Kıbrıs’ta ise fiyatlar yüzde 12,8 geriledi.

Doğal gazın şampiyonu da açık farkla Türkiye

Son 2 senenin doğal gaz şampiyonu da açık farkla Türkiye oldu. 2019-2021 yıllarının ilk yarısında konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatı yüzde 42,3 yükseldi. İkinci sırada yüzde 12,7 ile Ukrayna var. Hollanda’daki artış ise yüzde 4,3 ile sınırlı kaldı.

32 Avrupa ülkesinden 11’inde fiyatlar artarken 21’inde doğal gaz fiyatları düştü. En büyük düşüş yüzde 38 ile Litvanya ve yüzde 33,4 ile Letonya’da yaşandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vatan Partisi'nden Cezayir'e 'KKTC'yi tanıyın' çağrısı01 Kasım 2021 Pazartesi 11:28
  • Bülent Arınç: 2015 sonrasında olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum31 Ekim 2021 Pazar 16:14
  • Avrasya anketi: Vatandaşların yüzde 62’si Erdoğan’ın ekonomiyi kötü yönettiğini düşünüyor31 Ekim 2021 Pazar 16:05
  • Beyaz Saray: Biden S-400 endişelerini dile getirdi31 Ekim 2021 Pazar 15:48
  • Bill Gates Bodrum’dan Ayrılamadı, Dev Yatırım Peşinde31 Ekim 2021 Pazar 15:08
  • Erdoğan İle Biden Görüştü31 Ekim 2021 Pazar 14:08
  • Erdoğan ile Biden'ın G20 Liderler Zirvesi Kapsamındaki Görüşmesi Başladı31 Ekim 2021 Pazar 12:27
  • Almanya İle Türkiye Arasından İmzalanan İş Gücü Anlaşmasının 60. Yılı30 Ekim 2021 Cumartesi 22:18
  • Kılıçdaroğlu ‘Cumhurbaşkanı adayını buldu’ iddiasına cevap verdi30 Ekim 2021 Cumartesi 20:03
  • 400 Göçmen İstanköy' e Gönderiliyor30 Ekim 2021 Cumartesi 18:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti