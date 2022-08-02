  • BIST 2.678,25
  • Altın 1025.945
  • Dolar 17.9453
  • Euro 18.3188
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAMilyonları etkiliyor! Sadece biri güvenilir çıktı

Elektrik zammı ekonomik yıkım ve eşitsizlik yarattı

» »
Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkarlar Odası (KTEZO) elektrik zammının ekonomik yıkım ve eşitsizlik yarattığını kaydetti.
Elektrik zammı ekonomik yıkım ve eşitsizlik yarattı

KTEZO’dan yapılan yazılı açıklamada ortaya çıkanın sadece gelir eşitsizliği olmadığı kaydedildi, “Yoksulsanız ilaca, tahlile, hastaneye ulaşamıyor, randevu alamıyor, hastalığınızın son noktasında sedyeyle taşınmak zorunda kalıyorsunuz. Yoksulsanız kaldığınız evin kira sorunundan dolayı ha şimdi evden atılacak ha yarın kaygısı içinde ömrünüzü tüketiyorsunuz” denildi.

Bu durum karşısında herkesin sorumluluk alması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Krizin tüm olumsuzluklarını, krize yol açan tüm ekonomik ve sosyal çarpıklıkları, çökerttiğiniz kurumların zararlarını halka fatura etmenin bedeli mutlaka ödenecek. Çok ağır ödenecek” ifadelerine yer verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı'nda olağanüstü toplantı02 Ağustos 2022 Salı 15:20
  • Eylemciler Polis Engelini Aşarak Bakanlığa Girdi!02 Ağustos 2022 Salı 14:46
  • Dikkat! Kapalı Yol Uyarısı02 Ağustos 2022 Salı 14:45
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısında Piyade Albay Bayraklı tuğgeneralliğe terfi ettirildi02 Ağustos 2022 Salı 14:44
  • Kıb-Tek Uyardı!02 Ağustos 2022 Salı 14:33
  • Cumhurbaşkanı Tatar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı02 Ağustos 2022 Salı 14:27
  • KTTO Başkanı Deniz:Kayıt dışı ekonomiyi önlemek için caydırıcı cezalar gerekli02 Ağustos 2022 Salı 14:20
  • Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıyor02 Ağustos 2022 Salı 14:08
  • Piyade Albay Bayraklı tuğgeneralliğe terfi ettirildi02 Ağustos 2022 Salı 13:01
  • Hasan Taçoy: Asgari ücretli çalışandan vergi alınmayacak02 Ağustos 2022 Salı 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti