Elektrikler dönüşümlü kesilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu *GENEL KESİNTİ UYARISI*
“Değerli Tüketicilerimiz, 03.06.2022 tarihinde 17:00-22:00 saatleri arasında, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.”
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu *GENEL KESİNTİ UYARISI*
“Değerli Tüketicilerimiz, 03.06.2022 tarihinde 17:00-22:00 saatleri arasında, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.”
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