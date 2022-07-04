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Elektrikler Gitti! Hayat Durdu

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Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor.
Elektrikler Gitti! Hayat Durdu

Kesintilerden dolayı, trafik ışıkları çalışmıyor, sağlık ocakları hizmet veremezken, jeneratör arızası nedeni ile bazı hastanelerde sıkıntılar yaşanıyor.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan radyoterapilerin bekletildiğini açıkladı.

İnternetin kullanılamamasından dolayı işlemler yapılamıyor. GSM operatörlerinin internetlerinin yoğun kullanılmasından ötürü internette yavaşlama meydana geliyor.

Esnaf, jeneratörle iş yapmaya çalışırken, jeneratörü olmayan işletmeler ise elektriğin gelmesini bekliyor.

Sabah işletmelerini açan ancak elektriği olmayan esnafın bir kısmı elektrik gelene kadar işletmesini kapattı.

Sokaklarda jeneratörlerin gürültüsü ve mazot kokusu vatandaşı rahatsız ediyor.

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